Spaccio di stupefacenti. In manette 23enne trapanese

TRAPANI – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani e della Compagnia di Intervento Operativo di Palermo hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane trapanese di 23 anni.

I militari, durante dei controlli alla circolazione stradale, fermavano il 23enne a bordo della sua autovettura e, notato il particolare atteggiamento agitato, lo sottoponevano a perquisizione personale e veicolare.

All’esito dell’attività i sospetti si rivelavano fondati in quanto all’interno del veicolo erano ben occultati circa 8 grammi di hashish e un bilancino di precisione. La successiva perquisizione domiciliare permetteva agli uomini dell’Arma di rinvenire ulteriori 80 grammi della medesima sostanza.

Tratto in arresto, a seguito della compilazione degli atti di rito, l’uomo è stato sottoposto a rito direttissimo con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. 4 volte a settimana.