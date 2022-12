Spaccio di stupefacenti. In manette un 23enne

ERICE – I Carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un trapanese classe 99. I militari dell’Arma, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale di Erice, hanno documentato alcuni incontri, in località Pizzolungo dove l’arrestato risiede, che hanno fatto pensare che il […]

I militari dell’Arma, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale di Erice, hanno documentato alcuni incontri, in località Pizzolungo dove l’arrestato risiede, che hanno fatto pensare che il 23enne avesse intrapreso una fiorente attività di spaccio.

Sottoposto a perquisizione è stato, infatti, sorpreso a detenere circa 5 grammi di hashish, 75 grammi di marijuana, coltelli intrisi di sostanza, materiale per il confezionamento e la somma contante di 760 euro presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Dopo aver sequestrato lo stupefacente l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Erice con il divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne.