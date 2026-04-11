Spari contro un operatore ecologico a Marsala: la denuncia di UIL Trasporti – Tumbarello: “Atto gravissimo e intollerabile”

MARSALA – “Non è tollerabile che chi garantisce un servizio essenziale alla città diventi il bersaglio di un tiro a segno. L’aggressione avvenuta nel quartiere di Via Istria è un fatto inquietante che richiede una risposta immediata e durissima da parte delle istituzioni”. Con queste parole Giuseppe Tumbarello, segretario UIL Trasporti Trapani, denuncia il grave episodio di violenza che ha coinvolto un dipendente di Formula Ambiente.

Durante il turno di raccolta dei rifiuti, un operatore è stato raggiunto da un proiettile all’orecchio, presumibilmente esploso da una pistola o carabina ad aria compressa da un palazzo della zona. Il lavoratore ha riportato una lesione al lobo auricolare con diversi giorni di prognosi.

Tumbarello esprime piena solidarietà al lavoratore e punta il dito sulla sicurezza nei quartieri a rischio: “Siamo sicuri che le forze dell’ordine faranno tutto il possibile per individuare subito i responsabili, ma non basta. Serve una revisione urgente delle modalità di servizio in queste zone e un incremento reale dei controlli. La sicurezza sul lavoro non è un optional e la normativa vigente va applicata con rigore anche per chi opera in strada”.

E conclude: “La UIL Trasporti chiede, pertanto, la convocazione urgente di un tavolo tecnico tra azienda e istituzioni locali, nonché l’adozione di misure straordinarie per garantire l’incolumità dei lavoratori nelle aree sensibili. In assenza di risposte concrete e tempestive, verranno attivate tutte le forme di mobilitazione necessarie a tutela della categoria”.