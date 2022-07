“Spazio delle donne” a Mazara

MAZARA DEL VALLO – Si chiama “Spazio alle donne” l’evento in programma giovedì 14 luglio, alle ore 19, nell’atrio del Complesso Corridoni, a Mazara del Vallo, organizzato dalla Power Sound Service di Marsala in collaborazione con la Rivista culturale on line Loft Cultura, di Filippo Peralta e Jana Cardinale, con il patrocinio della Città di […]

MAZARA DEL VALLO – Si chiama “Spazio alle donne” l’evento in programma giovedì 14 luglio, alle ore 19, nell’atrio del Complesso Corridoni, a Mazara del Vallo, organizzato dalla Power Sound Service di Marsala in collaborazione con la Rivista culturale on line Loft Cultura, di Filippo Peralta e Jana Cardinale, con il patrocinio della Città di Mazara del Vallo. Un talk show dedicato alle donne, le cui ospiti sono protagoniste nella vita, per l’impegno e la passione spesi nella rispettiva professione. “E’ prerogativa della nostra Rivista e delle nostre iniziative culturali – dicono Filippo Peralta e Jana Cardinale – dedicare momenti di approfondimento alle tematiche femminili dando voce alle donne, al loro talento, alle loro idee, al loro modo di raccontare la vita. In questo caso abbiamo deciso di farlo coinvolgendo cinque donne che nel territorio di Mazara, e non solo, portano avanti dei messaggi importanti grazie alla loro attività spesa in ambito culturale, sociale, sportivo e di ‘presidio militare’ rappresentando un punto di riferimento per la collettività.

Queste le protagoniste del talk di giovedì:

MARIA LISMA

Psicologa e psicoterapeuta in servizio presso l’Asp di Trapani, al Dipartimento di Neuropsichiatria infantile e Psicologia ospedaliera. Mazarese, si è occupata da giovane, del caso delle bambine scambiate nella culla in ospedale a Mazara. E’ la presidente dell’Associazione “Le parole delle donne”; per l’Azienda Sanitaria si occupa di abusi e maltrattamenti, in particolare su minori.

CATIA CATANIA

E’ blogger e organizzatrice di rassegne letterarie ed eventi culturali. E’ autrice, assieme ad altri attivisti di Addiopizzo, del volume ‘Sicilia. Una guida non convenzionale’, e da alcuni mesi, dopo il grande successo de “La Cala. Cento giorni nelle prigioni libiche”, libro scritto con il giornalista Giuseppe Ciulla, che racconta la vicenda del sequestro dei 18 pescatori mazaresi da parte delle vedette libiche e il rapporto tra le donne mazaresi e quelle maghrebine che hanno combattuto fianco a fianco per 108 giorni una coraggiosa battaglia per la liberazione dei loro uomini, sta girando l’Italia per raccontare a 360 gradi la marineria mazarese.

CARLA FAVATA

Coreografa, regista, art director, docente di Storia del teatro e della danza, dirige la Compagnia Internazionale di Danza Storica Harmonia Suave e la Dance Works. Sa raccontare questa particolare disciplina che la porta a calcare i palcoscenici in giro per il mondo e a vivere di danza – con la danza sognando e creando – con ineguagliabile fascino e abilità.

MARTINA BERNILE BACCARO

Piemontese, vive a Mazara del Vallo, dove è arrivata per amore, e dove, assieme al marito, Francesco Vaccaro, che è anche il suo coach, gestisce due palestre, a Mazara e a Marsala. Ha iniziato a fare pugilato ad appena 15 anni. E’ Campionessa Italiana di Pugilato Professionisti pesi mosca: è il primo titolo della storia in questa categoria del pugilato “al femminile”.

CARLA PICARDI

Capitano di Corvetta, Capo Servizio Operativo della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, già Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala.

Condurrà il talk la giornalista Jana Cardinale.

Interverranno il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, e l’assessore al Turismo e alla Cultura, Germana Abbagnato.