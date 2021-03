Spazio di ascolto e sostegno psicologico, l’aiuto in tempo di covid

MAZARA DEL VALLO – Un numero di telefono per ascolto e sostegno psicologico. Il progetto “Io resto in ascolto” lo hanno istituito la Caritas diocesana e la Fondazione San Vito Onlus come misura straordinaria in questo tempo di Covid, grazie ai fondi 8×1000 destinati alla carità. Al numero di telefono 3286377517 rispondono psicologi e psicoterapeuti per offrire ascolto e sostegno per particolari difficoltà che alcune persone stanno vivendo per l’emergenza Coronavirus. Il servizio è attivo il lunedì, dalle 15,30 alle 17,30, il martedì, dalle 10 alle 12 e il giovedì, dalle 15,30 alle 17,30. Il progetto “Io resto in ascolto” si inserisce nell’ambito degli interventi che Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus hanno messo in campo in questo tempo di pandemia. Da un anno, infatti, è attiva una distribuzione straordinaria di beni di prima necessità. Attualmente è in corso il progetto “Tendi la mano al povero”. Operativamente, tenendo conto delle esigenze dei vari territori, sono state avviate diverse modalità di intervento, attraverso le Caritas parrocchiali, la Caritas diocesana, la Fondazione “San Vito Onlus” e l’Opera di Religione “Monsignor Gioacchino Di Leo”. Gli interventi comprendono la distribuzione di alimenti, di prodotti per la pulizia, il pagamento di utenze. In casi straordinari vengono finanziate rate di affitto di abitazione con contratto regolare registrato e l’effettuazione di tamponi rapidi e solidali. Non è mancata la fornitura di materiale didattico per gli studenti e la distribuzione di materiale anti Covid-19.