“Spendiamoli Insieme” deposita all’ARS le proposte per migliorare la legge regionale sulla democrazia partecipata in Sicilia

PALERMO – Si è tenuta il 25 giugno l’audizione alla Commissione Affari Istituzionali dell’ARS dei rappresentanti di Parliament Watch Italia (PWI), l’associazione che realizza, con il sostegno di Fondazione CON IL SUD, il progetto di monitoraggio civico “Spendiamoli Insieme” dedicato alla democrazia partecipata.

L’incontro si è concluso con la richiesta da parte della Commissione di una proposta di modifica migliorativa della legge regionale che regola la materia.

Nonostante i pochi giorni a disposizione, PWI ha rispettato la scadenza e ieri, martedì 9 luglio, ha depositato la propria proposta, contenuta in un emendamento firmato anche dalla deputazione all’ARS del Movimento 5Stelle, che 10 anni fa aveva spinto per l’approvazione della norma.

«A dieci anni dalla sua approvazione e alla luce del patrimonio di informazioni e di esperienze che in questi anni abbiamo raccolto, è indispensabile impegnarsi per migliorare la legge regionale», spiegano Francesco Saija e Giuseppe D’Avella di Parliament Watch Italia. «Questa esigenza, tra l’altro, è reale nei territori siciliani, come dimostrano le migliaia di adesioni alla raccolta di firme “Scriviamola Insieme”, che sostiene la nostra richiesta».

«Dall’audizione – aggiungono – è emerso che la legge sarà presto modificata con l’eliminazione delle sanzioni previste per i Comuni inadempienti. Riteniamo che l’eliminazione delle sanzioni indebolisca la legge regionale. Per far fronte a questo indebolimento, abbiamo individuato nuove condizioni in grado di permettere alle amministrazioni comunali e alla cittadinanza siciliana di attivare processi semplici, efficaci e realmente partecipativi».