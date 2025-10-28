Stabilizzazione Asu, Caronia: “Entro Natale la firma dei contratti. Dignità e diritti ai lavoratori dei beni culturali”. Soddisfazione dell’on. Chinnici.

PALERMO – “Si aprono le porte della stabilizzazione dei 258 lavoratori Asu. Dopo quasi 30 anni, entro dicembre firmeranno i contratti. Un passo previsto entro la fine dell’anno, dopo l’approvazione del bilancio consolidato in giunta e poi all’Ars”. Lo dice Marianna Caronia (foto copertina), deputato regionale di Noi Moderati, al termine della seduta della commissione lavoro dell’Ars.

“Stamattina (28 ottobre), in quinta commissione, sono stati formalizzati gli ultimi passaggi per la loro contrattazione nella partecipata Sas – continua Caronia -. È stata una battaglia in cui ho sempre creduto fermamente, non solo per restituire dignità e diritti a questi lavoratori, ma anche per garantire una piena efficacia operativa nei servizi essenziali della nostra Regione nei quali sono impiegati. Da anni gli Asu garantiscono con professionalità e dedizione la fruizione, la custodia e la valorizzazione del vasto patrimonio artistico e archeologico regionale, pur operando in condizioni di precarietà e in assenza di adeguato riconoscimento contrattuale. Adesso vigileremo tutti perché non vi siano ulteriori ritardi e nessuno inventi scuse o adotti comportamenti inaccettabili per ulteriori rinvii. Finalmente, questi lavoratori potranno passare un Natale da impiegati e non da sussidiari”.

“Dopo anni di attese e promesse, si appresta finalmente a chiudersi una lunga e sofferta pagina di precariato”. Così Valentina Chinnici (foto qui sotto), vice presidente della Commissione Lavoro dell’Assemblea Regionale Siciliana, commenta l’esito positivo dell’audizione di stamattina con i vertici della SAS e tutti i sindacati, che sancisce l’imminente stabilizzazione degli ASU del comparto Beni Culturali.

“L’incontro di oggi – prosegue Chinnici – ha finalmente dato ai lavoratori tempi certi e un impegno concreto, trasformando le parole in fatti. Questo risultato restituisce dignità a donne e uomini che, nonostante l’insicurezza, hanno sempre servito con dedizione il nostro patrimonio culturale. È un traguardo di civiltà per tutta la Regione”.

La vice presidente pone però l’accento sul fatto che questo successo non deve essere un punto di arrivo, ma un precedente da seguire. “Altre pagine di precariato restano aperte in altri settori strategici. La Regione Siciliana è a corto di personale in ambiti cruciali per lo sviluppo, e questa carenza minaccia i servizi ai cittadini e frena la crescita. L’esito di oggi dimostra che risolvere le vertenze è possibile e deve spronarci ad agire con la stessa determinazione per chiudere le altre vertenze in sospeso”.

“L’impegno della Commissione Lavoro – conclude Chinnici – sarà proprio questo: vigilare sulla conclusione di questo percorso per gli ASU e sollecitare una programmazione di stabilizzazione del personale che ponga fine all’emergenza cronica dei Comuni, assumendo personale stabile e qualificato. È l’unica strada per avere una Regione più efficiente e sanare una patologia del sistema Sicilia, che lede da decenni i diritti di migliaia di lavoratori”.