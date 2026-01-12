Stabilizzazione precari: replica Asp Trapani all’onorevole Ciminnisi

TRAPANI – La Direzione strategica aziendale dell’ASP Trapani replica all’on. Cristina Ciminnisi, riguardo alla tematica inerente la stabilizzazione del personale che risulti già titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Si precisa che questa è regolata dalla direttiva assessoriale emanata con la nota n.63583 del 12 dicembre 2023, in aderenza al parere del Dipartimento della Funzione pubblica del 16 marzo 2023. Questo richiama la pronuncia del Consiglio di Stato n.872/2020 ed evidenzia che “essendo il presupposto della procedura riservata alla stabilizzazione quello dell’assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esistenza di un lavoro stabile integra un antefatto incompatibile con l’idea stessa della stabilizzazione del dipendente precario”.

Per l’Assessorato regionale alla Salute, dipartimento Pianificazione strategica, questo personale, non sarebbe in possesso del requisito della precarietà, condicio sine qua non per l’applicazione delle norme sulla stabilizzazione e ha quindi invitato tutti gli enti del SSR all’osservanza della suddetta interpretazione, cui l’ASP si è attenuta.