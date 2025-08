Stagione Estiva 2025Informazioni sul Piano di Viabilità

TRAPANI – In vista dell’incremento della circolazione stradale per l’esodo e il controesodo estivo, Viabilità Italia, ha predisposto il Piano – consultabile sul sito della Polizia di Stato al link -https://www.poliziadistato.it/- con lo scopo di fornire ai cittadini le informazioni più utili a favorire partenze consapevoli e garantire le migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale.

È stata richiamata l’attenzione degli enti gestori delle infrastrutture al fine di monitorare i volumi del traffico viario e porre in essere le misure più idonee a favorire la percorribilità della rete stradale.

Le Forze dell’ordine garantiranno mirati servizi su strada finalizzati anche a prevenire e contrastare le condotte di guida a rischio.

Si allega calendario