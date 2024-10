Stalking, maltrattamenti e atti persecutori.4 persone arrestate per violazioni dei provvedimenti di divieto di avvicinamento alle persone offese

TRAPANI – Nel decorso mese di settembre i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto tre persone e dato esecuzione ad una misura cautelare per violazioni dei divieti di avvicinamento alle persone offese – precedentemente emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani – per i reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e atti persecutori nei confronti di familiari.

In particolare:

tre persone ( un 54enne, un 34enne e un 31enne ) sono state tratte in arresto in flagranza di reato poiché sorprese nei pressi delle abitazioni delle persone offese, in violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento cui erano già sottoposti;

( ) sono state tratte in arresto in flagranza di reato poiché sorprese nei pressi delle abitazioni delle persone offese, in violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento cui erano già sottoposti; una 27enne è stata colpita dalla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in riscontro alle documentate inosservanze dei provvedimenti di divieto di avvicinamento cui era già sottoposta.