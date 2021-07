Stamattina in cattedrale i funerali di don Vito Calandrino

MAZARA DEL VALLO – Sono stati celebrati stamattina (27 luglio) in Cattedrale a Mazara del Vallo i funerali di don Vito Maria Calandrino, morto all’età di 84 anni. A presiederli è stato il Vicario generale della Diocesi, don Vincenzo Greco. Don Calandrino da tempo aveva lasciato ogni incarico in Curia e viveva a casa con […]

MAZARA DEL VALLO – Sono stati celebrati stamattina (27 luglio) in Cattedrale a Mazara del Vallo i funerali di don Vito Maria Calandrino, morto all’età di 84 anni. A presiederli è stato il Vicario generale della Diocesi, don Vincenzo Greco. Don Calandrino da tempo aveva lasciato ogni incarico in Curia e viveva a casa con le sorelle. Ordinato il 14 marzo 1959 con l’imposizione delle mani dell’Arcivescovo monsignor Gioacchino Di Leo, don Calandrino ha ricoperto tantissimi incarichi in Diocesi. È stato Segretario nell’Ufficio Amministrativo Diocesano e Notaro del Tribunale ecclesiastico diocesano e fu, nel contempo, economo e insegnante del Seminario (1958-1963). Durante il governo spirituale del Vescovo Costantino Trapani con diligenza ha diretto l’Ufficio di Consulente Ecclesiastico del Movimento Apostolico Ciechi. Mansionario terziere del Capitolo, dal 13 marzo 1986 fu promosso Canonico del Capitolo mentre già dal 1969 svolgeva l’attività di Vicario parrocchiale della parrocchia Cattedrale, adoperandosi con gioia e dedizione in tutte le attività pastorali della parrocchia. Fu cerimoniere del Capitolo (anche del Vescovo 1970-1980). «Cassiere unico della Curia Vescovile, Direttore degli Uffici Migrazione, Matrimoni e Sacerdoti Adoratori, si dimostrò sempre ligio al suo dovere e premuroso nell’interpretare i desideri pastorali dei Vescovi di questa Chiesa di Mazara» ha detto don Pietro Pisciotta. Negli ultimi anni d’impegno in Curia fu direttore dell’Ufficio diocesano Migrantes e responsabile dell’Ufficio matrimoni.