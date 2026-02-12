TRAPANI – “Accogliamo con soddisfazione la notizia dello stanziamento di 5,2 milioni di euro destinato alla bonifica ambientale nella Valle del Belice. Si tratta di un intervento concreto e atteso, che permetterà di rimuovere l’amianto ancora presente dalle vecchie baracche e restituire ai territori di Gibellina, Salaparuta, Salemi e Santa Margherita Belice condizioni di vivibilità e sicurezza finalmente adeguate. Questo intervento rappresenta un segnale di attenzione importante per comunità che da tanto tempo hanno atteso queste azioni di bonifica”.

Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.