Stato di attuazione PNRR in Provincia di Trapani. Riunione in Prefettura con tutti i soggetti attuatori degli interventi

TRAPANI – Oggi (25 novembre), presso il salone di rappresentanza della Prefettura di Trapani, si è tenuto un incontro per fare il punto della situazione sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario di tutti i progetti PNRR attivi in Provincia di Trapani.

All’incontro, convocato dal Prefetto Daniela Lupo, hanno partecipato le amministrazioni titolari degli interventi, i soggetti attuatori dei progetti, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle Forze dell’ordine, l’ASP di Trapani, La Soprintendenza dei Beni Culturali di Trapani, i Segretari Comunali e i responsabili degli Uffici tecnici e di Ragioneria dei singoli enti.

Nel corso della riunione il Prefetto ha illustrato l’andamento della spesa provinciale risultante dal sistema Regis, rispetto al dato della spesa nazionale dichiarata dai singoli Ministeri e sono state definite con i soggetti attuatori modalità ancora più incisive di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei progetti, con l’obiettivo di supportare le amministrazioni negli adempimenti di rendicontazione delle spese e implementazione sul sistema Regis.

È stata ribadita la necessità di rafforzare la sinergia e la collaborazione tra tutte le figure coinvolte nel Comune e in particolare dei segretari comunali, dei dirigenti degli Uffici tecnici e dei responsabili degli uffici finanziari, per l’attuazione e la rendicontazione degli interventi, in vista della ormai prossima scadenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevista per il mese di giugno 2026.

Sono state fornite indicazioni operative, in particolare per un puntuale e completo aggiornamento dei dati su ReGis, spesso non allineati rispetto allo stato di avanzamento dei lavori, e sono state risolte le criticità manifestate dai soggetti attuatori, anche attraverso l’intervento delle amministrazioni titolari collegate da remoto.

È stata confermata l’importanza della collaborazione fra le istituzioni per raggiungimento dell’obiettivo comune e il ruolo della Guardia di Finanza, in un’ottica di contrasto al doppio finanziamento, alla corruzione e all’acquisizione illegittima dei flussi finanziari da parte della criminalità organizzata.

Al termine della riunione, il Prefetto ha ringraziato tutti i partecipanti e ha ricordato l’importanza che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riveste per il territorio trapanese e la necessità dell’impegno e della collaborazione di tutti.