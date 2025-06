PALERMO – L’on. Stefano Pellegrino esprime solidarietà alla Procuratrice per i Minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, a seguito delle minacce ricevute sottolinea che le minacce giungono dopo l’approvazione del Protocollo “Di Bella” da parte dell’Assemblea Regionale, “un provvedimento che rappresenta uno strumento importante per interrompere il ciclo della devianza e offrire alternative concrete ai giovani provenienti da contesti familiari legati alla criminalità”.

“Il lavoro della Procuratrice Caramanna e del suo Ufficio nell’applicazione del protocollo “Liberi di scegliere” offre possibilità di riscatto a figli di persone coinvolte in attività criminali e le minacce da lei subite confermano quanto questa impostazione sia efficace nel contrasto della mafia”.

“Sono certo – conclude il capogruppo forzista – che né la Procuratrice né i suoi collaboratori si lasceranno influenzare, e chiedo che ogni misura di tutela sia adottata per garantire sicurezza e serenità a chi è impegnato in questo lavoro difficile”.