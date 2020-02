Stipendi in ritardo per l’impresa di pulizie in servizio a Birgi

TRAPANI – Stipendi arretrati per i lavoratori dell’impresa di pulizie Ras Srl in servizio all’aeroporto di Trapani Birgi “Vincenzo Florio”. I dipendenti, infatti, hanno ricevuto soltanto acconti per i mesi di settembre, ottobre e novembre scorsi e nessuna somma per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020. Il segretario generale della Uil Trasporti Trapani […]