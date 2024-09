Stretta nei controlli. Sequestrati 21 ciclomotori privi di targa

MARSALA – I Carabinieri della Compagnia di Marsala, nell’ambito di uno specifico servizio di controllo dei circoli ricreativi e attività commerciali nelle contrade di Ciavolo e Strasatti, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 21 ciclomotori ivi presenti risultati sprovvisti di targhe e dei documenti previsti per la circolazione su strada.

I citati mezzi sono stati affidati alla Polizia Municipale di Marsala per la successiva rottamazione in quanto “rifiuti speciali”.