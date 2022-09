Struttura per anziani non in regola. Denunciata dai Carabinieri la responsabile

MARSALA – I Carabinieri del N.A.S. di Palermo hanno eseguito un’ispezione igienico – sanitaria presso una struttura che ospita degli anziani nel marsalese. All’esito dell’attività è stata denunciata la legale responsabile per svariate violazioni in quanto avrebbe alloggiato tre ospiti senza notificare la loro presenza alla Questura di Trapani e non avrebbe iscritto la struttura […]

MARSALA – I Carabinieri del N.A.S. di Palermo hanno eseguito un’ispezione igienico – sanitaria presso una struttura che ospita degli anziani nel marsalese.

All’esito dell’attività è stata denunciata la legale responsabile per svariate violazioni in quanto avrebbe alloggiato tre ospiti senza notificare la loro presenza alla Questura di Trapani e non avrebbe iscritto la struttura all’albo degli enti assistenziali di quel comune, motivo per il quale scattava la segnalazione al comune ed al Distretto Sanitario di Marsala. È stato inoltre accertato dai Carabinieri la mancanza di alcuni standard fondamentali per questa tipologia di struttura come l’assenza di corrimano e l’insufficienza di personale previsto nell’arco delle ore notturne per la sorveglianza degli ospiti.