Successo del concerto di Francesco Renga

PARTANNA – Nell’ambito della rassegna ” “ArteMusiCultura” si è tenuto, ieri notte, presso piazza “Falcone- Borsellino” il concerto del cantante Francesco Renga, ex frontman dei Timoria. In una cornice di pubblico numeroso e partecipe, anche se non si è registrato il pienone che in altre occasioni ha gremito ogni angolo di terreno calpestabile, vuoi per il contemporaneo megaevento “Musica e Legalità” tenutosi al Parco di Selinunte, vuoi anche per la situazione sanitaria in atto dovuta ai contagi del Covid, in compenso la gente si è riversata nelle strade circostanti per l’ampia offerta ricreativa della prima notte bianca 2022. Il cantautore friuliano ha tenuto un decoroso concerto eseguendo una ventina di brani, tra cui L’amore sa, 1000 errori, Il mio giorno più bello, Per farti tornare, Guardami amore, Scriverò il tuo nome, Finire anche noi, L’unica risposta, L’amore altrove, Aspetto che torni, Ci sarai, A un isola da te, Vivendo adesso, Meglio di notte, Favole, Il bene- meravigliosa, La tua bellezza, Raccontami, Migliore.

Indubbiamente Renga rappresenta una delle migliori voci del panorama musicale italiano ma il suo sound risulta spesso mieloso e privo di brio, forse sarebbe opportuno che durante i suoi concerti recuperasse qualche pezzo dei suoi esordi per intervallare e rendere più gradevole l’esibizione.

Stefano Caruso