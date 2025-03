Successo del Torneo di gioco a carte 500 che si tiene al Circolo Cacciatori

PARTANNA – Sta avendo un grande successo il Torneo di gioco a carte 500 avviato in questi giorni nel Circolo Cacciatori di Partanna riservato ai soci. Sono 16 le coppie di soci che si daranno “battaglia” in 4 gironi di 8 giocatori ciascuno. Ci saranno tre partite per ogni girone; le prime due coppie classificate in ogni girone passeranno il turno e si continuerà a giocare. La premiazione è prevista per le prime 4 coppie classificate. Soddisfatti il nuovo consiglio di amministrazione e il presidente del Circolo, Filippo Cusenza per l’adesione ottenuta all’iniziativa. “Per circa dieci giorni – ha ribadito Cusenza – all’interno dei locali del Circolo ci sarà una nuova coinvolgente animazione”.