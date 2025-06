Successo della 3^ Infiorata per il Corpus Domini a Partanna

PARTANNA – Ha avuto un grande successo l’Infiorata che ha luogo a Partanna in occasione della celebrazione della festività del Corpus Domini e che è andata decisamente migliorando nei suoi tre anni di vita: dopo l’allestimento – anche notturno del 20 giugno ad opera di 200 volontari della città – dell’Infiorata, ideata dal giovane partannese Giuseppe Barresi, ieri (21 giugno) è stato possibile ammirare in via Regina Elena (perpendicolare alla centrale piazza Falcone e Borsellino) l’intera opera, lunga 150 metri e costituita da 19 quadri, realizzati con l’utilizzo di 33 mila fiori. Hanno fatto da apprezzato richiamo, di mattina, il Corteo storico di San Vito di Partanna e, di pomeriggio, l’esibizione per le vie della Città dei Tamburi Aragonesi di Castelvetrano. Oggi (domenica 22 giugno) toccherà al gruppo folcloristico “Fiori del Mandorlo” di Agrigento. Seguiranno la celebrazione eucaristica nella Chiesa Madre e la processione con passaggio sui quadri artistici. “Un’idea nata tre anni fa è oggi una realtà nella Sicilia occidentale – ribadisce Giuseppe Barresi – siamo riusciti a organizzarla con grande fatica anche per il difficile reperimento dei fiori in Sicilia; quest’anno, infatti, li abbiamo dovuti comprare da un grosso produttore di Napoli”. L’infiorata rimarrà allestita sino ad oggi.