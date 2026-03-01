Successo della conferenza “Gli anziani un patrimonio da tutelare…contro truffe e raggiri”

PARTANNA – Gli anziani sono tra le vittime preferite di truffatori e manipolatori e purtroppo il fenomeno sta diventando sempre più consistente, con alcuni casi che si sono registrati anche nella Valle del Belice. il Circolo Cacciatori di Partanna nei giorni scorsi si è fatto promotore, in collaborazione con i Carabinieri, di un’importante iniziativa di sensibilizzazione: una conferenza dedicata alla tutela degli anziani contro truffe e malintenzionati. Sono intervenuti il prof. Filippo Cusenza, presidente del circolo cacciatori, il sindaco dott. Francesco Li Vigni, la psicologa Giusy Trinceri, il comandate della stazione dei Carabinieri di Partanna, Maresciallo Maggiore Antonio Marino e il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano, capitano Giovanni Mantovano. “Assieme al direttivo del Circolo – ha evidenziato il presidente Filippo Cusenza – ho ritenuto utile affrontare argomenti così attuali con i soci del Circolo che sono per la maggior parte con una certa età. Convinto che l’informazione è la prima forma di difesa, assieme al direttivo abbiamo voluto portare avanti questa importante iniziativa di sensibilizzazione, con il supporto positivo dei Carabinieri”.