Successo della castelvetranese Nicole Infranca qualificatasi alla finale regionale del Concorso “Una Ragazza per il Cinema”

REALMONTE – La splendida 17/enne castelvetranese Nicole Infranca, studentessa dell’Istituto Alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano si è qualificata per la finale Regionale di “Una Ragazza per il Cinema” che si svolgerà il 31 agosto nella Piazza Matteotti di Capo d’Orlando.

Pubblico numeroso per assistere allo spettacolo Miss Una ragazza per il Cinema proposto dalla Lasanzone eventi venerdi 9 agosto con inizio alle 21,30. Le Miss hanno sfilato in t-shirt, bikini, costume intero, abiti casual/sportivi ed in abiti eleganti. La serata è stata presentata dal vulcanico Ernesto Trapanese che ha in più occasioni riscosso tanti applausi e consensi.

Le coreografie sono state curate dalla splendida Angela titolare dell’agenzia Lasanzone eventi.

Nel corso della serata sono intervenuti il sindaco Santina Lattuca, in qualità di Presidente di Giuria, e l’assessore /vice sindaco Gloria Arrigo.

Queste le modelle classificatesi al Concorso:

• Allegra Sorrentino 23 anni, proveniente dall’entroterra agrigentino, laureanda in giurisprudenza, si è classificata al 5° posto;

• Nicole Infranca 17 anni di Castelvetrano studentessa dell’alberghiero V.Titone, ha vinto la fascia di Miss Una Ragazza per il Cinema;

• Carmen Damaso 20 anni di Agrigento, studentessa universitaria, si è classificata al 3° posto ed ha acquisito la fascia di Una Ragazza per il Cinema;

• Elisa Maria Caruso 16 anni di Modica, studentessa del Liceo Scientifico “Galilei – Campailla”, si è classificata al 2° posto ed ha acquisito la fascia di Una Ragazza per il Cinema.

Tutte e quattro queste Miss hanno acquisito il diritto di partecipare alle Finali Regionali del Concorso “Una Ragazza per il Cinema”.

• Sofia Sirrao, 17 anni di Agrigento, studentessa del Liceo Scientifico “Raffaele Politi opzione Scienze Applicate”, si è classificata al 1° posto ha vinto la fascia di Miss “Una Ragazza per il Cinema” ed il diritto di partecipare alla Finale Nazionale di Taormina dell’8 settembre.2024.

Le foto ufficiali della manifestazioni sono state curate dalla ditta “Luci ed ombre” di Realmonte.

La serata è stata organizzata dalla ditta Lasanzone eventi coadiuvata dallo staff dell’Associazione Culturale Sportiva New Production del prof. Salvatore Ginevra e di Francesco Orlando.

Nella foto

da sx in piedi Nicole Infranca, Elisa Maria Caruso, Antonio Fugallo, Emanuele Fiorica, Sofia Sirrao Miss Realmonte e finalista nazionale, Santina Lattuca sindaco di Realmonte, Gloria Arrigo vice sindaco di Realmonte, Carmen Damaso, Allegra Sorrentino, accosciate: Rosanna Micieli, Sophia Rubino, Beatrice Incardona, Alessandra Maria Grazia Tapillo, Beatrice Di Franco.