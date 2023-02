Successo della manifestazione musicale “A Nome Loro” musiche e voci per le vittime della mafia

SELINUNTE – Nel magnifico scenario del Parco Archeologico di Selinunte si è tenuta, venerdi 24 febbraio la manifestazione musicale denominata “A Nome Loro” musiche e voci per le vittime della mafia.

Sade Mangiaracina, musicista di origine castelvetranese, in occasione dell’arresto del boss Matteo Messina Denaro, avvenuta il 16 gennaio scorso, ha deciso di festeggiarne la cattura, ideando un progetto coadiuvata da Flavio Leone, Patrizia Vivona,Francesco Fiore, Dario Mangiaracina, che attraverso la musica coinvolgesse i giovani, ricordasse le vittime della mafia e mostrasse un volto diverso della Sicilia. L’idea è stata subito abbracciata dalle Istituzioni, la Regione Sicilia, i Comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna hanno patrocinato l’evento, col supporto anche delle sigle sindacali CGIl, CISL, UIL. del Parco Archeologico di Selinunte e della Fondazione Falcone. In meno di un mese Sade è riuscita a richiamare a Selinunte diversi musicisti del panorama nazionale e regionale, quali La Rappresentante di Lista, Chiara Galiazzo, Frankie Hi-NRG-MC, Modena City Ramblers, Simona Molinari, Giovanni Caccamo, Claudio Santamaria, Lello Analfino, Giuseppe Anastasi, Med Free Orchestra, Fabrizio Cammarata, Claudia Sala, Cico Messina, Taligalè, Serena Ganci, Riccardo Russo, Vincenzo Crivello, Alessio Bondì, Shakalab ed altri artisti del territorio. La serata, in diretta su Radio due e Castelvetrano-Selinunte, è stata presentata da Gino Castaldo, Francesca Barra e Stefania Renda. Un pubblico numeroso e partecipe ha accompagnato il sound dei musicisti presenti sul palco per una maratona che è iniziata alle ore 17 ed è terminata poco dopo le 22 con Dario Mangiaracina e La Rappresentante di Lista. Numerosi gli ospiti invitati a presenziare all’incontro tra cui il tenente colonello Andrea Pagliaro, comandante del Reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Trapani, che ha partecipato all’arresto di Messina Denaro, il responsabile della sede regionale dell’Ansa Franco Nuccio, il deputato regionale Ismaele La Vardera, il vicesindaco di Castelvetrano Filippo Foscari, i sindaci di Campobello e Partanna, rispettivamente Giuseppe Castiglione e Nicolò Catania. Proprio Catania, in qualità di deputato regionale all’Ars, ha proposto e promesso pubblicamente la ripetizione dell’evento annualmente in occasione della festività del Primo Maggio.

Stefano Caruso