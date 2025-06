Successo di pubblico al Parco Archeologico di Selinunte per il concerto delle orchestre sinfoniche giovanili della Sicilia Occidentale

SELINUNTE – Grande successo di pubblico al Parco archeologico di Selinunte per il concerto che ha visto protagoniste le orchestre sinfoniche giovanili della Sicilia Occidentale. L’iniziativa, inserita tra gli eventi extra della 77ª Stagione lirico-sinfonica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, è stata organizzata per celebrare i 50 anni dalla fondazione dell’orchestra Simon Bolivar, emblema del rivoluzionario modello pedagogico “El Sistema” ideato in Venezuela da José Antonio Abreu.

Il concerto, diretto dal maestro Andrea Ferrante, ha visto esibirsi insieme 200 giovani orchestrali provenienti dal Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, dall’Istituto Magistrale Statale “R. Margherita” di Palermo, dal Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento e dall’I.I.S.S. “Don G. Colletto” di Corleone, che si sono unite in un’unica grande formazione orchestrale davanti a un pubblico di circa 1000 persone.

Presenti all’iniziativa il direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Felice Crescente. Durante la presentazione è stato sottolineato come, nella società di oggi, i giovani abbiano bisogno di spazi veri e autentici per crescere e confrontarsi. L’evento ha rappresentato una straordinaria occasione per mettere al centro le nuove generazioni, le scuole e la musica.

“Questa serata rappresenta il cuore della missione culturale dell’Ente”, ha dichiarato Natale Pietrafitta, consigliere delegato del Luglio Musicale Trapanese. “Investire nei giovani attraverso la musica significa costruire il futuro della società. Il successo di questa iniziativa ci conferma che stiamo percorrendo la strada giusta nel valorizzare i talenti del nostro territorio”.