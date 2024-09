Successo di pubblico alla Sagra delle sardine di Marinella di Selinunte

MARINELLA DI SELINUNTE – Tanta gente e’ stata presente ieri sera (31 agosto) alla Sagra delle sardine di Selinunte svoltasi fondamentalmente nella zona porto a cura dei pescatori locali rappresentati dalla Coop. Marinella Pesca. Dopo l’inaugurazione della manifestazione alla presenza del sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e del parroco

della Chiesa di Marinella, Gaspare Tortorici, sono state lunghissime le code di persone venute per gustare le sarde freschissime e arrostite in diretta, accompagnate da pane, vino e cannolo. Code anche per il pane (rigorosamente nero) cunzatu, distribuito gratuitamente, come il cous cous in bicchierino o in coppo, olive ed altro. Molti visitatori hanno per l’occasione anche affollato bar e ristoranti del posto. Allestita dall’appassionato e cultore dei ricordi selinuntini, il noto Orazio Torrente, gestore di due alberghi della borgata, una mostra dal titolo “Tradizioni e cultura del mare”, con foto, attrezzi e strumenti del passato. Musica piacevole ha accompagnato la manifestazione che e’ sfociata in balli spontanei da parte di tanti fra i presenti. Iniziativa da mantenere anche per gli anni a venire.