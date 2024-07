Successo per la III Edizione dell’English Summer Camp all’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo

CASTELVETRANO – Il 28 giugno scorso si è conclusa presso i locali dell’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo, la terza edizione dell’English Summer Camp, iniziativa dell’Associazione Global Volunteers con il patrocinio del Comune di Castelvetrano.

L’esperienza vissuta da 45 alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola primaria e 1^ e 2^ della Scuola Secondaria ha avuto riscontri altamente positivi fra tutti i partecipanti, volontari e studenti e relative famiglie, che hanno avuto modo di trascorrere le mattine delle due settimane dal 17 al 28 Giugno, divertendosi, mettendo alla prova e migliorando le proprie competenze linguistiche, perché come evidenziato all’avvio del progetto dal Dirigente Scolastico, prof. Maria Rosa Barone, varcata la soglia della scuola, l’unica lingua da utilizzare era quella inglese.

La maggior parte dei partecipanti era dell’I.C. ospite e 5 erano i partecipanti provenienti dalla D.D. Di Matteo e dall’I.C. Capuana-Pardo. Nelle due settimane si sono avvicendati circa 30 volontari statunitensi che gratuitamente hanno messo a disposizione le loro giornate di ferie per favorire la diffusione dei principi di solidarietà e collaborazione fra popoli.

Le attività proposte erano di vario genere, da alcune più “accademiche” in aula a quelle più divertenti, come quelle sportive presso la palestra ed il campetto esterno con discipline tipicamente americane, come il baseball, il football, la pallavolo, il soccer, il basket oppure giochi in acqua o di ruolo. Altamente qualificanti le iniziative svolte a gruppi aperti per potenziare la capacità di ascolto e di interazione fra pari, grazie anche alla presenza di psicologi che nel corso dell’anno lavorano all’interno di alcuni college americani.

Durante la cerimonia di chiusura, oltre ai ringraziamenti all’associazione ed ai volontari, alle Docenti interne, prof.sse Patrizia Lombardo, Dalila Mineo, Paola Mirabile e Giovanna Morreale, che hanno svolto il ruolo di tutor facendo da tramite fra i volontari e gli allievi, la Dirigente ha sottolineato la sua soddisfazione per la riuscita dell’English Summer Camp, la certezza che questa esperienza rimarrà indelebile nella memoria di chi l’ha vissuta ed influirà positivamente sulle competenze linguistiche degli studenti (come appurato negli anni scorsi), ha comunicato che i volontari continueranno ad essere presenti nelle aule durante l’anno scolastico; infine ha invitato a partecipare alla IV edizione del Camp, per la quale la scuola ha già dato disponibilità all’accoglienza nel 2025.

Giovanni Parrino, Italy Country Manager dell’Associazione “Global Volunteers” esprimendo la sua enorme gioia e soddisfazione per gli eccellenti risultati raggiunti dal progetto ha voluto sottolineare l’importanza e l’impatto della presenza dei Global Volunteers nella comunità ringraziando la Dirigente e tutte le insegnanti che hanno colto a pieno il valore del progetto, ringraziando ancora tutti gli allievi che hanno partecipato con diligenza, rispetto ed entusiasmo, esplicando al meglio le competenze linguistiche di cui sono già in possesso, ed infine, tutti i genitori che, a chiusura della Summer Camp, hanno voluto omaggiare i volontari con un piccolo souvenir rappresentativo del territorio.