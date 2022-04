Successo per l’avvio del corso Aibes per la certificazione delle competenze barman

ERICE – Grande successo all’Istituto Superiore “Florio” di Erice per l’avvio del corso Aibes (Associazione Italiana Barmen E Sostenitori) per la certificazione delle competenze barman. Numerosa la partecipazione dei ragazzi all’iniziativa che ha rappresentato la prima esperienza negli Istituti Alberghieri. “Una novità in assoluto nella storia di Aibes – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina […]

ERICE – Grande successo all’Istituto Superiore “Florio” di Erice per l’avvio del corso Aibes (Associazione Italiana Barmen E Sostenitori) per la certificazione delle competenze barman. Numerosa la partecipazione dei ragazzi all’iniziativa che ha rappresentato la prima esperienza negli Istituti Alberghieri. “Una novità in assoluto nella storia di Aibes – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – . Un nuovo progetto che per gli alunni sarà un vero e proprio percorso sia professionale che personale con l’obiettivo di acquisire le competenze per potersi confrontare con le più grandi eccellenze del territorio italiano e non solo. In programma la trattazione di tutti gli argomenti che fanno parte della bar industry internazionale. Al termine del corso, oltre ai vari attestati, verrà consegnata la Qualifica di barman Aibes che dà la possibilità di fare uno stage presso una struttura qualificata”.