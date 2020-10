Successo per l’iniziativa “Domenica di carta” all’Archivio di Stato. Plauso della segretaria generale Uilpa Trapani Gioacchina Catanzaro

TRAPANI – La segretaria generale Uilpa Trapani Gioacchina Catanzaro plaude all’ottimo lavoro svolto dai lavoratori dell’archivio di Stato di Trapani in occasione dell’iniziativa “Domenica di carta” promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Si tratta di un’iniziativa, organizzata dall’Archivio di Stato di Trapani in collaborazione con l’Archivio storico […]

Si tratta di un’iniziativa, organizzata dall’Archivio di Stato di Trapani in collaborazione con l’Archivio storico della Diocesi trapanese, che prevede ogni anno l’apertura straordinaria di Biblioteche e gli Archivi statali, per valorizzare non solo i musei e le aree archeologiche, ma anche i documenti cartacei, patrimonio altrettanto imponente e ricco, conservato e valorizzato in splendidi luoghi della cultura. Quest’anno la mostra documentaria è stata dedicata a “Epidemie e antichi rimedi nelle carte d’archivio”.

“Un lavoro ben fatto – afferma Catanzaro – che ha messo in luce quanto sia importante la realtà lavorativa dell’Archivio di Stato, che nonostante il momento di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, nel rispetto scrupoloso delle norme anti-Covid, ha dato la possibilità a numerose persone di ammirare documenti di alto valore storico. Anche l’argomento scelto per la giornata è stato notevole, poiché ha evidenziato come la storia delle pandemie ricopre un aspetto ricorrente nel passato e ha dunque valore sociologico”.

(Nella foto Anna Maria Rappa, Giovanni Giaconia, Catia Tumbarello, Arianna Di Miceli e Gioacchina Catanzaro)