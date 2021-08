Sud Top Wine si parte

LINGUAGLOSSA – Al via la terza edizione del concorso enologico ideato e organizzato da Cronache di Gusto che mette in gara i migliori vini prodotti in sei regioni d’Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) grazie alla valutazione di una commissione di grandi esperti stranieri presieduta anche quest’anno da Daniele Cernilli, alias DoctorWine. Il […]

LINGUAGLOSSA – Al via la terza edizione del concorso enologico ideato e organizzato da Cronache di Gusto che mette in gara i migliori vini prodotti in sei regioni d’Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) grazie alla valutazione di una commissione di grandi esperti stranieri presieduta anche quest’anno da Daniele Cernilli, alias DoctorWine. Il concorso si terrà dal 18 al 22 ottobre prossimi presso l’hotel Villa Neri di Linguaglossa, sull’Etna e i vincitori saranno resi noti durante una cerimonia di premiazione che andrà anche in streaming alle 18 di domenica 24 ottobre. Tra le novità di quest’anno il numero delle categorie dei vini che potranno essere premiati: passano da 16 a 21 includendo anche

Altri vini rossi calabresi Doc e Igt (solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni)

Vini bianchi calabresi Doc e Igt (solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni)

Vini bianchi campani a base di Falanghina

Altri vini rossi pugliesi (solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni)

Spumanti (Metodo Classico o Metodo Martinotti di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia)

Potete leggere tutte le categorie sul sito Sudtopwine.com ma anche le informazioni utili rivolte alle aziende per l’invio dei campioni. La partecipazione a Sud Top Wine è gratuita. Qui il link di tutti i vini premiati la scorsa edizione. Nelle prossime settimane saranno resi noti i nomi dei giurati che assaggeranno i vini alla cieca e proclameranno le tre migliori etichette per ognuna delle 21 categorie. È utile sapere che anche quest’anno assieme al concorso ci sarà una significativa attività promozionale per i vini premiati nei mercati internazionali. Tra le altre partnership è già confermata quella con l’agenzia di pr Colangelo & Partners di New York che già l’anno scorso si è rivelato un importante volano per far conoscere i vini più buoni del Sud Italia a giornalisti e wine influencer. Mentre l’agenzia Miriade & Partners seguirà la comunicazione del nostro concorso.