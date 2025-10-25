“Sui passi di Rosalia”, giornata di animazione territoriale nell’ambito della Giornata Regionale dei Cammini di Sicilia

PALERMO – In occasione della seconda edizione della Giornata Regionale dei Cammini di Sicilia, promossa dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, la cooperativa Kòrai – Territorio, Sviluppo e Cultura organizza a Palermo un evento di animazione territoriale dedicato all’Itinerarium Rosaliae, il cammino culturale naturalistico religioso dedicato a Santa Rosalia che, in Sicilia, collega i luoghi del suo eremitaggio, dall’Eremo di Santo Stefano Quisquina al Santuario di Monte Pellegrino a Palermo.

L’iniziativa, dal titolo “SUI PASSI DI ROSALIA. Cammini che trasformano, cammini che custodiscono”, si terrà domani, domenica 26 ottobre 2025, presso il MuDiR – Oratorio Quaroni (via Maqueda 276, Palermo) e rappresenta un momento di riflessione, confronto e partecipazione dedicato al valore dei cammini come strumenti di sviluppo sostenibile, rigenerazione culturale e coesione sociale.

La mattinata si aprirà con una conferenza introduttiva dal titolo “Sui passi di Rosalia. Cammini che trasformano, cammini che custodiscono”, alla quale prenderanno parte esperti, partner e stakeholder dei cammini.

Il confronto sarà dedicato ai temi del patrimonio culturale, della rigenerazione delle aree interne, della digitalizzazione, dei modelli di cooperazione e delle buone pratiche esperienziali, inclusive e sostenibili, che rendono i cammini strumenti concreti di valorizzazione dei territori e di rafforzamento delle comunità locali.

Nel pomeriggio, il programma proseguirà con laboratori di co-progettazione (Cultural Tourism Lab), dedicati alle équipe territoriali dell’Itinerarium Rosaliae, per condividere idee, buone pratiche e strategie di valorizzazione sostenibile del percorso.

Alle ore 17.30, la proiezione del docufilm “Monte Pellegrino, dove è nata la biodiversità”, realizzato dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente in collaborazione con l’Ente Gestore della Riserva e diretto da Mauro V. Cappello, un racconto cinematografico dedicato al patrimonio naturale e culturale della Riserva di Monte Pellegrino.

Completano il programma due iniziative parallele e gratuite: un trekking naturalistico lungo l’ultimo tratto dell’Itinerarium Rosaliae, alla scoperta delle bellezze storiche e naturalistiche di Monte Pellegrino, in occasione del 30° anniversario della Riserva, con escursione guidata dal Direttore Giovanni Provinzano (raduno alle ore 9.00 presso Largo Antonio Sellerio); e la passeggiata sociale “La Via di Rosalia”, un itinerario urbano tra le edicole votive dedicate alla Santuzza, a cura della Cooperativa La Panormitana, Caritas Diocesana di Palermo (ore 12.00–13.00).

La manifestazione si inserisce nel programma della 2a Giornata Regionale dei Cammini di Sicilia 2025, (edizione autunnale), promossa dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027 – Azione 4.6.2, con la collaborazione del Coordinamento Regionale dei Cammini e Sentieri di Sicilia, del Gruppo Regionale CAI Sicilia e di Terre di mezzo Editore.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per la partecipazione al trekking e alla passeggiata sociale è richiesta la prenotazione all’indirizzo korai@korai.it o al numero 328 7328718.