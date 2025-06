Sulla recente ‘scivolata’ della maggioranza, nota del gruppo d’opposizione a Partanna

Pubblichiamo la nota del 18 giugno 2025 della minoranza consiliare di Partanna sulla mancata approvazione della variazione del bilancio 2025.

Nota integrale dell’opposizione

VARIAZIONE BILANCIO, “RISULTATO MAGGIORANZA CHE PERDE PEZZI”

Quello che l’Amministrazione comunale sta facendo è estremamente pericoloso: addossare alla minoranza la responsabilità di aver bocciato la variazione di bilancio, di aver tolto soldi a servizi essenziali, senza però dire che non hanno più i numeri in consiglio comunale. Questo lo ribadiamo a due giorni dall’ultima seduta di consiglio comunale a Partanna. L’Amministrazione comunale ha proposto in aula una variazione di bilancio di 800 mila euro circa, mentre l’opposizione ha presentato un emendamento di appena 100 mila euro che è stato bocciato. Al momento del voto dell’intera variazione ci siamo astenuti e con noi anche le due consigliere di maggioranza Antonella Mendolia e Giusy Trinceri. Così la variazione non è stata approvata. Il nostro emendamento era funzionale a bisogni concreti della città, avremmo voluto stornare 100 mila euro dei 200 previsti per i servizi cimiteriali per destinarli alla manutenzione delle strade urbane (70) e all’acquisto di mezzi indispensabili per l’Ufficio manutenzione (30). Dalla maggioranza, però, abbiamo registrato una chiusura netta. Oggi è facile addossarci colpe con post social che nulla hanno a che vedere con la politica. Chi ci accusa di irresponsabilità mente sapendo di mentire, perché il sindaco, i suoi assessori e i suoi consiglieri sanno bene che non ci siamo mai sottratti alle nostre responsabilità: abbiamo mantenuto spesso il numero legale e votato sì ad alcune variazioni di bilancio proposte dall’amministrazione. Oggi la verità è il fallimento politico di questa coalizione di governo che, in maniera plateale, perde pezzi. E le due consigliere Mendolia e Trinceri hanno dimostrato senso di responsabilità, anche dicendo no ai diktat dell’amministrazione. Siamo sin d’ora disponibili a qualunque confronto che abbia come obiettivo fondamentale quello di garantire servizi essenziali anche ai più bisognosi. Al sindaco, invece, suggeriamo di farsi capace di guardare i numeri della sua maggioranza che vacilla rovinosamente.

I consiglieri d’opposizione

Noemi Maggio, Massimo Cangemi, Gianni Lo Piano, Nino Zinnanti