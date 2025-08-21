Sunset & style: a Terrasini, sabato, “iClub Fashion Night” con Nathaly Caldonazzo. Sfilata di moda, dj set e performance delle ballerine della Chameleons Events

TERRASINI – A Terrasini, località marinara alle porte di Palermo, sabato 23 agosto, dalle ore 20.00, sul lungomare di Cala Rossa, all’iClub, si celebrerà un momento moda realizzato da Rosi De Simone Eventi e condotto da Nathaly Caldonazzo, volto televisivo nazionale. Dj set e performance delle ballerine della Chameleons Events con costumi di Sara Natale. Ingresso libero da piazzetta Terzo Millennio. Per prenotazione tavoli +39 3661323400 Le proposte moda di “iClub Fashion Night”. La serata iClub Fashion Night, aperta al pubblico, si celebrerà sulle terrazze del locale che ricordano il pontile di una nave e dominano un tramonto mozzafiato. A competere con la natura la bellezza delle modelle in passerella con le proposte moda di Karisma, Lulù Moda, Ottica Carla e dell’azienda uomo Ciaramitaro14. Partner dell’evento l’associazione Hospitality Pro Terrasini, B&B Sikelia, trucco Charme Centro Estetico, parrucco Wendy Santoro hair color & boutique, coordinamento backstage e regia moda Vivia Cascio. Main sponsor Di Maio Assicurazioni.