“Suoniamo Insieme!”: appena pubblicato il libro didattico di Gregorio Caimi per insegnare la chitarra ai bambini

MARSALA – È appena uscito per l’etichetta romana Cultural Bridge il metodo di apprendimento elaborato dal “maestro Caimi” per svelare ai più piccoli i segreti per lo strumento al quale ha dedicato la sua vita. Si tratta di 23 unità didattiche e 150 esercizi ai quali si può accedere anche tramite QR-code. Uno strumento che punta a “mettere in moto la parte emozionale e razionale del bambino, aiutandolo ad affinare le capacità di astrazione”, divertendosi e condividendo un linguaggio, quello musicale che apre anche alla relazione e all’interazione sociale

“Un metodo per bambini nato dall’esigenza di rispondere alle continue domande di mio figlio Gabriele che, all’età di 5 anni, aveva deciso di fare il chitarrista”. Con queste parole Gregorio Caimi, musicista e insegnante marsalese, che dall’età di 15 anni suona la chitarra, ha motivato la sua decisione di realizzare un libro didattico che consentisse ai bambini di imparare lo strumento che lui definisce “il più bello del mondo”.

Oltre all’aspetto pratico in senso stretto, l’intento didattico del libro è molto più ampio e consente di sviluppare competenze utilizzabili in molti altri ambiti. “La musica – chiarisce Caimi – mette in moto la parte emozionale e razionale del bambino, lo aiuta ad affinare le capacità di astrazione e aumenta le competenze analitiche matematiche e linguistiche. Lo studio di uno strumento, infine, dà la possibilità di affinare concentrazione, autocontrollo e attenzione”.

A questo si aggiunge l’aspetto ludico e relazionale. “Ho voluto mettere a disposizione la gioia di imparare un linguaggio che scaturisce da corde che tanto assomigliano a quelle del cuore. “Suoniamo insieme!” È un gioco che nutre, un’occasione di conoscersi per esprimere ciò che le parole non dicono, un viaggio in cui si impara per educarsi, ex ducere, tirare fuori tutta la bellezza che ogni bambina e bambino ha già dentro: basta solo saperla “suonare””.

L’autore Gregorio Caimi è chitarrista, compositore, producer. Ha partecipato periodicamente a seminari e stage frequentando lezioni di gruppo ed individuali dei maestri Fabio Mariani, Nguyen Lè, Tomaso Lama, Giancarlo Mazzù, Salvatore Bonafede, didatti di fama internazionale. Nel Luglio 2013 ha conseguito il Diploma di laurea di I livello in discipline musicali Jazz presso il conservatorio A. Scontrino di Trapani come allievo dei maestri Salvatore Bonafede, Lauro Rossi, Giancarlo Mazzù. Nel Maggio 2018 ha conseguito il Diploma di II livello in Musica Scienza e Tecnologia del suono presso il Politecnico Internazionale Scientia et Ars di Vibo Valentia. La sua discografia di compone di oltre venti pubblicazioni.

A questo link il metodo per chitarra dedicato ai bambini https://amzn.eu/d/f8xdMEU