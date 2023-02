Sventato un furto dai Carabinieri. Ritrovata refurtiva

TRAPANI – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno sventato un furto all’interno di un condominio della via Cesarò, nel comune di Erice Casa Santa, rinvenendo della probabile refurtiva. I Carabinieri di Trapani, impegnati in un normale servizio di prevenzione e repressione di reati predatori, sono stati chiamati ad intervenire su richiesta […]

TRAPANI – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno sventato un furto all’interno di un condominio della via Cesarò, nel comune di Erice Casa Santa, rinvenendo della probabile refurtiva.

I Carabinieri di Trapani, impegnati in un normale servizio di prevenzione e repressione di reati predatori, sono stati chiamati ad intervenire su richiesta di una donna che sentiva rumori sospetti all’interno del condominio dove risiede. L’equipaggio, in pochi istanti, raggiungeva l’edificio notando, al loro arrivo, un soggetto straniero che si dava a precipitosa fuga in direzione ospedale. Durante l’inseguimento l’uomo si disfaceva di uno zaino facendo perdere le proprie tracce. Recuperato lo zaino i Carabinieri all’interno hanno rinvenuto abbigliamento, occhiali e materiale per la ricarica di telefoni cellulari.

Inoltre all’interno del condominio il personale dell’Arma ha rinvenuto un ulteriore paio di scarpe e un coltello verosimilmente utilizzati dal fuggitivo per il compimento dell’azione delittuosa.

Continuano le ricerche del soggetto da parte dei Carabinieri.