Tanta gente alla conferenza stampa dedicata alla grave crisi idrica di Partanna

PARTANNA – Sono stati tanti i cittadini che hanno partecipato alla conferenza stampa sulla grave crisi idrica della Città, indetta per ieri (12 gennaio) dal sindaco Francesco Li Vigni che è intervenuto per fare una disamina, lunga e deprimente, della situazione e soprattutto per presentare i passi che nell’immediato l’Amministrazione intende percorrere per risolvere la crisi. Nella sostanza il sindaco ha ribadito che sono iniziati i lavori di due pozzi in contrada Corvo che dovrebbero essere operativi nel giro di due/tre mesi e fornire da 10 a 15 litri di acqua al secondo; questi, aggiunti ai 25 litri forniti da Siciliacque, garantirebbero la fornitura complessiva di 40 litri di acqua al secondo necessari per mettere in pressione l’acqua in tutta la rete di Partanna. La speranza è che sarà veramente così.(foto cr.).