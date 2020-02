Tantissime persone all’inaugurazione della sede del nuovo Circolo di Cultura “Pirandello”

PARTANNA – Si può dire che non mancava quasi nessuno ieri (15 febbraio) all’inaugurazione della sede del rinnovato Circolo di Cultura “Luigi Pirandello”: tantissime erano le persone presenti nella sede, e di qualità, al punto che non è difficile ipotizzare che con tale premessa e con la capacità di tenere insieme tante anime diverse, potrebbe […]

