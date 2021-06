TARI 2021: invio errato di avvisi

PARTANNA – A causa di un’errata elaborazione dati effettuata da una ditta esterna, sono stati inviati impropriamente gli avvisi di pagamento a tutte le attività produttive del territorio. L’Amministrazione Comunale di Partanna si scusa per il disguido tecnico verificatosi e ribadisce che sono stati approvati gli atti propedeutici all’esenzione totale della TARI anche per l’anno […]

PARTANNA – A causa di un’errata elaborazione dati effettuata da una ditta esterna, sono stati inviati impropriamente gli avvisi di pagamento a tutte le attività produttive del territorio. L’Amministrazione Comunale di Partanna si scusa per il disguido tecnico verificatosi e ribadisce che sono stati approvati gli atti propedeutici all’esenzione totale della TARI anche per l’anno 2021 per tutte le attività economiche e commerciali.