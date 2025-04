TARTARE DI SCOTTONA CON FIORI EDULI

a cura di Ina Venezia

Ingredienti: 500 g di scottona, 1 cucchiaio di senape, 2 cucchiai di salsa Worchester, il succo di 1 limone, sale, pepe, olio evo, fiori eduli.



Tagliate il vostro pezzo di scottona prima a striscioline sottili e poi a piccoli cubetti.

Trasferite in una ciotola la carne man mano che la tagliate condendola con

poco olio extravergine di oliva in modo che non annerisca.

Mettete in una tazza il succo di un limone, la salsa Worchester, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, la senape, un pizzico di sale e un’abbondante macinata di pepe.

Mescolate bene per amalgamare tutti gli ingredienti e versate il composto sulla

carne. Distribuite accuratamente. Lasciate riposare la scottona per circa mezz’ora.

Servitela in piccoli mucchi guarnendola con fiori eduli o, se preferite, aiutandovi

con un coppapasta, date alla tartare una forma più compatta.

Elenco di alcuni fiori eduli: viola, fiori di borraggine, fiori di camomilla, calendula, fiori di lavanda, gelsomino