Tavolo tecnico sulle dipendenze tra i giovani promosso dal Serd di Alcamo

ALCAMO – Un tavolo tecnico permanente sulle “dipendenze” tra i giovani che avrà una funzione di osservatorio sulla prevenzione e sulla promozione del benessere, attraverso il coinvolgimento attivo di scuole, famiglie e territorio. E’ quanto emerso dalla Conferenza di Servizi del Distretto Socio Sanitario di Alcamo, promossa dalla Unità operativa Dipendenze Patologiche SerD dell’Asp Trapani, diretta da Paola Pollina, che si è riunita martedì scorso nell’aula “Guido Faillace” del SerD di Alcamo. Erano presenti gli amministratori dei tre comuni del distretto, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, gli operatori dei servizi sociali, i dirigenti dei servizi territoriali dell’Asp Trapani, dirigenti e docenti di tutte le scuole del distretto, i rappresentanti delle Forze dell’ordine, i parroci delle Chiese del Quarto Vicariato della Diocesi di Trapani, l’Ordine dei Medici di Trapani, le Consulte Giovanili.

Obiettivo dell’incontro, dedicato all’aumento del consumo di vecchie e nuove droghe tra giovani e giovanissimi nel territorio, era quello di delineare nuove strategie di intervento per contrastare con maggiore efficacia le dipendenze da sostanze stupefacenti ma anche le dipendenze comportamentali da gioco d’azzardo patologico, utilizzo di smartphone e videogiochi, pornografia ecc.

Illuminante le testimonianza all’incontro di un ragazzo che, grazie al percorso proposto dall’équipe multidisciplinare del SerD, è riuscito con volontà e determinazione a liberarsi dalle “catene” della droga e adesso desidera far conoscere la sua storia ad altri giovani.

Alla Conferenza di Servizi ha partecipato anche una costituenda associazione di genitori che vivono sulla propria pelle le conseguenze, spesso tragiche, dei figli devastati dagli effetti degli stupefacenti.

Il tavolo tecnico permanente verrà costituito formalmente, previa sottoscrizione di un protocollo di intesa fra gli oltre trenta enti coinvolti, entro l’inizio del prossimo anno scolastico.

Il tavolo tecnico sarà un ulteriore strumento di monitoraggio e di prevenzione che andrà ad aggiungersi alle attività di contrasto all’utilizzo di alcol, sostanze stupefacenti e dipendenze comportamentamentali promosse dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp Trapani su tutto il territorio provinciale. Nello specifico, il Ser.D di Alcamo, con il progetto “Il Camper della Prevenzione”, nel corso di quest’anno scolastico che sta giungendo al termine, ha coinvolto oltre 700 studenti del secondo anno degli Istituti superiori del Distretto sanitario di Alcamo in attività di tipo ludico-esperienziale per sensibilizzarli sui danni per l’organismo provocati dalle dipendenze patologiche.