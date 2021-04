Tavolo tecnico tra i vertici provinciali della Lega, l’ass. regionale Samonà e il sindaco di Marsala Grillo

MARSALA – Tavolo tecnico ieri mattina (9 aprile) a Marsala, presso il Museo Baglio Anselmi e il Parco Archeologico, tra il Sindaco di Marsala Massimo Grillo, l’assessore ai beni culturali della città Arturo Galfano, e la direttrice del Parco Archeologico Annamaria Parrinello con l’assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana, Alberto Samonà, insieme al coordinatore provinciale della Lega Maricò Hopps, al vice coordinatore Francesco Cannia, e alla responsabile social Lega Marsala, Miriam Di Girolamo.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi come il rinnovo della nuova convenzione fra parco Archeologico e Comune, la riapertura di viale Piave ed è stata garantita l’apertura antimeridiana e pomeridiana della Plateia Aelia, l’assegnazione del Fossato Punico e riguardo ai finanziamenti già ottenuti per il completamento del secondo piano di palazzo Grignani e per la realizzazione del Museo del Vino a palazzo Fici.