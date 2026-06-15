Telemedicina in farmacia nel Lazio: da oggi Holter cardiaco e pressorio diventano servizi stabili del SSN

ROMA – Un Holter cardiaco o pressorio potrà essere eseguito in farmacia, vicino casa, all’interno del percorso del Servizio Sanitario Nazionale. Da lunedì 15 giugno 2026, la Regione Lazio porta a regime la telemedicina in farmacia: Holter cardiaco e Holter pressorio diventano prestazioni rimborsate dal SSN ed eseguibili nelle farmacie convenzionate del territorio regionale.

La novità è significativa sia per i cittadini sia per le farmacie. I pazienti potranno accedere a esami cardiologici di monitoraggio in modo più semplice, capillare e vicino al proprio domicilio. Le farmacie, invece, potranno attivare un servizio ad alto valore sanitario, contribuendo alla presa in carico territoriale e alla riduzione della pressione sulle strutture sanitarie tradizionali.

Rispetto alla sperimentazione, il cambiamento è sostanziale. In precedenza il servizio era riservato a farmacie selezionate e prevedeva un tetto prefissato di prestazioni per ciascun esercizio. Da oggi, invece, l’adesione è aperta a tutte le farmacie convenzionate del Lazio e non è previsto alcun limite di prestazioni per singola farmacia. Il budget è regionale, unico e condiviso: le quote disponibili saranno assegnate in base all’ordine di adesione. Non c’è quindi il limite per singola farmacia ma il limite è dato dall’esaurimento del budget annuale.

Le prestazioni rimborsate dal SSN

Le prestazioni rimborsate dal SSN sono l’Holter cardiaco delle 24 ore, codice 89.50, con rimborso per la farmacia pari a 61,95 euro, e l’Holter pressorio delle 24 ore, codice 89.61.1, con rimborso pari a 41,30 euro. L’ECG non è previsto al momento nell’ambito di questo avvio operativo.

