Tenta di estorcere del denaro per restituire il telefono rubato. In manette 20enne trapanese

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un giovane trapanese di 20 anni per furto e tentata estorsione.

I militari, a seguito della denuncia di una donna a cui era stato dapprima asportato il telefono cellulare (posato sul sedile anteriore dell’auto mentre era in sosta ad un semaforo) e successivamente richiesto denaro contante per la sua restituzione, riuscivano ad identificare compiutamente l’autore e a restituire il telefono alla vittima.

A seguito dell’udienza di convalida, l’arrestato veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.