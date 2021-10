Tenta di portare droga in carcere al marito detenuto, donna arrestata dalla polizia penitenziaria

S.CATALDO – Ha portato con sé, debitamente occultata, della droga in carcere nel tentativo di consegnarla al marito detenuto nel carcere di S. Cataldo. L’incauto tentativo non è sfuggito agli attenti controlli della Polizia Penitenziaria, che ha arrestato la donna e sequestrato lo stupefacente. E’ accaduto questa mattina nel carcere di S.Cataldo e darne notizia […]

S.CATALDO – Ha portato con sé, debitamente occultata, della droga in carcere nel tentativo di consegnarla al marito detenuto nel carcere di S. Cataldo. L’incauto tentativo non è sfuggito agli attenti controlli della Polizia Penitenziaria, che ha arrestato la donna e sequestrato lo stupefacente.

E’ accaduto questa mattina nel carcere di S.Cataldo e darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE.

Calogero Navarra, segretario nazionale per la Sicilia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, commenta: “Questo ennesimo rinvenimento di stupefacente destinato a detenuti, scoperto e sequestrato in tempo dall’alto livello di professionalità e attenzione dei Baschi Azzurri di S. Cataldo, a cui vanno le nostre attestazioni di stima e apprezzamento, evidenzia una volta di più come sia reale e costante il serio pericolo che vi sia chi tenti di introdurre illecitamente sostanze stupefacenti in carcere. Verso le ore 11.45 personale di Polizia Penitenziaria (gruppo colloqui), dopo un’accurata azione di controllo, rinveniva sulla persona di una donna italiana una modesta quantità di sostanza stupefacente. La stessa era debitamente celata all’Interno di una borsa e destinata al compagno detenuto della donna. La donna in questione è stata tratta in arresto dal personale di Polizia Penitenziaria ed a disposizione dell’autorità giudiziaria”.