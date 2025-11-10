Tenta la fuga per sottrarsi all’arresto ferendo un carabiniere

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato un 41enne del posto in esecuzione di un’ordinanza di espiazione pena per furto aggravato, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala.

Il provvedimento è scaturito dalla condanna definitiva alla pena residua di due anni di reclusione, per il reato di furto aggravato in concorso da lui commesso nel 2019.

Nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza, il 42enne tentava la fuga per sottrarsi alla reclusione, ferendo in modo lieve un Carabiniere che lo aveva prontamente raggiunto e bloccato, pertanto l’uomo è stato tratto in arresto anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.