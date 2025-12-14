PALERMO – L’Ance Sicilia esprime solidarietà a Gaetano
Vecchio, presidente di Confindustria Sicilia, componente dell’Assemblea
di Ance Sicilia e tesoriere di Ance Catania, e piena ammirazione per il
coraggio con cui, ancora una volta, ha reagito all’aggressione degli
estortori.
“Sono gravi e preoccupano – dichiara Salvo Russo, presidente di Ance
Sicilia – le modalità arroganti e aggressive di questa tentata
estorsione e soprattutto il fatto che si sia voluto colpire direttamente
e con innaturale disinvoltura, al limite dell’incoscienza, non un
imprenditore qualsiasi, ma uno dei principali simboli attuale
dell’antiracket, avendo ricevuto il testimone dal padre Andrea che nel
2007, resistendo agli attentati multipli e denunciando, provocò la
svolta antimafia di tutta Confindustria siciliana e nazionale”.
Salvo Russo, quindi, deduce che “per la sua storia, per ciò che ha
continuato a fare denunciando ogni qualsiasi attacco e per ciò che, di
conseguenza, rappresenta, era impensabile che proprio ora Gaetano
Vecchio potesse piegarsi a vigliacchi, prepotenti o balordi. Ed è
proprio per questo che l’episodio non va sottovalutato”.
“Quindi – conclude il presidente di Ance Sicilia – , come ha dimostrato
ancora una volta Vecchio, non c’è alternativa: l’unica difesa è seguire
il suo esempio, resistere, avere fiducia nelle forze dell’ordine e nelle
istituzioni, denunciare. Infatti la mafia fa breccia dove trova paura e
debolezza e chi si piega diventa per sempre schiavo, consegna le chiavi
dell’impresa ai delinquenti, tanto vale chiuderla subito. Dove, invece,
tocca duro, la mafia si ritira. Ecco che tutti insieme dobbiamo fare
muro”.
Tentata estorsione a Vecchio, la solidarietà di Ance Sicilia. “L’unica difesa è seguire l’esempio di Vecchio: resistere e denunciare”
PALERMO – L’Ance Sicilia esprime solidarietà a Gaetano