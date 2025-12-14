Tentata estorsione a Vecchio, la solidarietà di Ance Sicilia. “L’unica difesa è seguire l’esempio di Vecchio: resistere e denunciare”

PALERMO – L’Ance Sicilia esprime solidarietà a Gaetano

Vecchio, presidente di Confindustria Sicilia, componente dell’Assemblea

di Ance Sicilia e tesoriere di Ance Catania, e piena ammirazione per il

coraggio con cui, ancora una volta, ha reagito all’aggressione degli

estortori.

“Sono gravi e preoccupano – dichiara Salvo Russo, presidente di Ance

Sicilia – le modalità arroganti e aggressive di questa tentata

estorsione e soprattutto il fatto che si sia voluto colpire direttamente

e con innaturale disinvoltura, al limite dell’incoscienza, non un

imprenditore qualsiasi, ma uno dei principali simboli attuale

dell’antiracket, avendo ricevuto il testimone dal padre Andrea che nel

2007, resistendo agli attentati multipli e denunciando, provocò la

svolta antimafia di tutta Confindustria siciliana e nazionale”.

Salvo Russo, quindi, deduce che “per la sua storia, per ciò che ha

continuato a fare denunciando ogni qualsiasi attacco e per ciò che, di

conseguenza, rappresenta, era impensabile che proprio ora Gaetano

Vecchio potesse piegarsi a vigliacchi, prepotenti o balordi. Ed è

proprio per questo che l’episodio non va sottovalutato”.

“Quindi – conclude il presidente di Ance Sicilia – , come ha dimostrato

ancora una volta Vecchio, non c’è alternativa: l’unica difesa è seguire

il suo esempio, resistere, avere fiducia nelle forze dell’ordine e nelle

istituzioni, denunciare. Infatti la mafia fa breccia dove trova paura e

debolezza e chi si piega diventa per sempre schiavo, consegna le chiavi

dell’impresa ai delinquenti, tanto vale chiuderla subito. Dove, invece,

tocca duro, la mafia si ritira. Ecco che tutti insieme dobbiamo fare

muro”.