Tentato omicidio e furto, in carcere pregiudicato

CAMPOBELLO DI MAZARA – I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno arrestato un pregiudicato di 42 anni, soggetto noto e gravato da numerosi precedenti penali, in ottemperanza ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, per i reati di tentato omicidio e furto aggravato.

L’uomo deve scontare la pena di 4 anni e 9 mesi per il tentato omicidio del rivale in amore avvenuto nel 2017 quando provò a colpire l’ex marito della sua attuale compagna lanciandogli dal tetto di casa un grosso mattone di tufo che colpì il malcapitato fortunatamente senza gravi conseguenze. Nella circostanza l’uomo aveva continuato a lanciare altri oggetti contro il rivale fino a quando era stato bloccato dai Carabinieri che, tempestivamente intervenuti, avevano evitato il peggio.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.