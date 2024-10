Termini Imerese, al Corso di Archeologia si parla di ricostruzione della viabilità storica della Sicilia

TERMINI IMERESE – Si terrà sabato 26 ottobre 2024 alle ore 16,30 la quarta lezione del Corso di Archeologia: Topografia e viabilità nelle terre antiche di Sicilia, promosso da BCsicilia, in collaborazione con il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, il Parco Archeologico Imera, Solunto, Iato, la Parrocchia San Nicola di Bari e l’Università Popolare di Termini Imerese. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, è prevista la conferenza dal titolo “L’indagine topografica applicata alla ricostruzione della viabilità storica della Sicilia centro-settentrionale” che sarà tenuta da Antonio Di Maggio, Phd, archeologo libero professionista. E’ possibile seguire la lezione in presenza presso la Chiesa del Monte in Via Mazzini a Termini Imerese oppure in Live streaming.

Il Corso prevede 10 lezioni e 5 visite guidate.

Nella foro, area archeologica di Haleasa.