Termini Imerese, al via il Corso di Archeologia Medievale

TERMINI IMERESE – Inizia sabato 12 novembre 2022 alle ore 16,00 il Corso di Archeologia Medievale promosso da BCsicilia, in collaborazione con il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, il Museo Civico, l’Università Popolare Termini Imerese e la Parrocchia San Nicola di Bari. Dopo la presentazione di Aurelio Burgio, Coordinatore dei Corsi di Laurea in Beni Culturali e Archeologia dell’Università di Palermo, di Maria Concetta Buttà, Assessore comunale alla Cultura, di don Antonio Todaro, Parroco della chiesa Madre, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, si terrà la prima lezione dal titolo “L’Archeologia del Medioevo nella Sicilia occidentale: temi e prospettive di ricerca”. La relazione sarà tenuta da Emma Vitale, Docente di Archeologia Cristiana e Medievale, presso l’Università di Palermo. L’incontro si terrà presso la Chiesa di S. Caterina d’Alessandria, in piazza S. Caterina a Termini Imerese. Il Corso prevede 9 lezioni e 6 visite guidate. I successivi incontri riguarderanno “I Castelli della Sicilia medievale”, “Monte Iato ed il territorio nel Medioevo”, “Da Iblatasah a Piazza Armerina. Archeologia e storia nel Medioevo”, “Ṣiqilliyya: tracce arabo-islamiche nella Sicilia normanna”, “L’habitat rupestre medievale nell’entroterra ennese: indagini e prospettive di ricerca”, “Contesti archeologici di Età medievale indagati dal Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento”, “Novità su alcuni contesti medievali indagati dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo”. “Il Medioevo negli Iblei. Gli insediamenti”, “La monetazione nella Sicilia medievale”. Previste visite guidate agli scavi nell’insediamento medievale della Villa del Casale di Piazza Armerina, i Castelli dell’Etna, il Castello di Sperlinga, le testimonianze di età medievale a Palazzo Abatellis a Palermo, i Castelli delle Madonie. A gennaio infine visita guidata ai Castelli della Loira. Coordinatrice del Corso è Emma Vitale, Docente di Archeologia Cristiana e Medievale, presso l’Università di Palermo.

Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni: BCsicilia, Via Ospedale Civico, 32 – Termini Imerese Tel. 346.8241076 – Email: terminiimerese@bcsicilia.it. Facebook: BCsicilia.

Nella foto Borraccia fittile del XIII secolo rinvenuta nel sito medievale di Brucato.

CORSO DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE

PROGRAMMA DEL CORSO

SABATO 12 NOVEMBRE 2022 – ORE 16,30

Chiesa di S. Caterina d’Alessandria

Presentazione:

Don Antonio Todaro, Parroco chiesa Madre

Aurelio Burgio, Coordinatore dei Corsi di Laurea in Beni Culturali e Archeologia – Università di Palermo

Maria Concetta Buttà, Assessore comunale alla Cultura

Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia

L’Archeologia del Medioevo nella Sicilia occidentale: temi e prospettive di ricerca

Emma Vitale, Docente di Archeologia Cristiana e Medievale, Università di Palermo

SABATO 19 NOVEMBRE 2022 – ORE 16,30

Chiesa di S. Caterina d’Alessandria

I Castelli della Sicilia medievale

Ferdinando Maurici, Archeologo – Soprintendente del Mare Regione Siciliana

SABATO 26 NOVEMBRE 2022 – ORE 16,30

Museo Civico

Monte Iato ed il territorio nel Medioevo

Antonio Alfano, Archeologo

SABATO 3 DICEMBRE 2022 – ORE 16,30

Museo Civico

Da Iblatasah a Piazza Armerina. Archeologia e storia nel Medioevo

Paolo Barresi, Docente di Archeologia Classica, Università degli Studi di Enna “Kore”

SABATO 10 DICEMBRE 2022 – ORE 16,30

Museo Civico

Ṣiqilliyya: tracce arabo-islamiche nella Sicilia normanna

Giuseppe Petrantoni, Docente di Lingua e Letteratura Araba, Università degli Studi di Enna “Kore”

DOMENICA 11 DICEMBRE – ORE 9,30

Villa del Casale di Piazza Armerina: scavi nell’insediamento medievale

Visita guidata a cura di Paolo Barresi, Docente di Archeologia Classica, Università degli Studi di Enna “Kore”

SABATO 17 DICEMBRE 2022 – ORE 16,30

Museo Civico

L’habitat rupestre medievale nell’entroterra ennese: indagini e prospettive di ricerca

Daniela Patti, Docente di Archeologia Cristiana e Medievale, Università degli Studi di Enna “Kore”

DOMENICA 18 DICEMBRE – ORE 9,30

I Castelli dell’Etna

Visita guidata a cura di Maria Teresa Di Blasi, Storica dell’Arte, Presidente Sede BCsicilia di Catania

SABATO 14 GENNAIO 2022 – ORE 16,30

Museo Civico

Contesti archeologici di Età medievale indagati dal Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento

Maria Serena Rizzo, Funzionario archeologo – Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento

DOMENICA 15 GENNAIO 2022 – ORE 9,30

Il Castello di Sperlinga

Visita guidata a cura di Daniela Patti, Docente di Archeologia Cristiana e Medievale, Università degli Studi di Enna “Kore”

SABATO 21 GENNAIO – ORE 16,30

Museo Civico

Novità su alcuni contesti medievali indagati dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo

Rosa Maria Cucco, Funzionario archeologo – Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo

SABATO 28 GENNAIO – ORE 16,30

Palermo, Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis

Visita guidata alle testimonianze di età medievale a cura della Direttrice Evelina De Castro

SABATO 4 FEBBRAIO – ORE 16,30

Museo Civico

Il Medioevo negli Iblei. Gli insediamenti

Giovanni Di Stefano, Archeologo – Università della Calabria

DOMENICA 5 FEBBRAIO – ORE 9,30

I Castelli delle Madonie

Visita guidata a cura di Salvatore Farinella, Architetto e storico del territorio

SABATO 11 FEBBRAIO – ORE 16,30

Museo Civico

La monetazione nella Sicilia medievale

Lavinia Sole, Docente di Numismatica, Università di Palermo

VENERDÌ 17 – DOMENICA 19 FEBBRAIO

Visita guidata ai Castelli della Loira

Coordinatrice del Corso: Emma Vitale

NOTE TECNICHE:

Le lezioni si terranno:

Chiesa di S. Caterina d’Alessandria, Piazza S. Caterina – Termini Imerese

Museo Civico, Via Marco Tullio Cicerone – Termini Imerese

Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.