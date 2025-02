Termini Imerese, la viabilità antica in Sicilia: conferenza e visita guidata

TERMINI IMERESE – Si terrà sabato 15 febbraio 2025 ore 16,30 presso la Chiesa del Monte in Via Mazzini a Termini Imerese oppure in Live streaming la conferenza dal titolo “Lo studio della viabilità antica in Sicilia: tecniche e risultati”. Dopo la presentazione di don Antonio Todaro, Parroco della chiesa Madre e Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è previsto l’intervento di Luigi Santagati, architetto, Direttore della Rivista “Galleria”. Domenica 23 febbraio 2025 è invece prevista la visita guidata “I segni della viabilità antica: da Agrigentum a Thermae”. Per informazioni e iscrizioni: Tel. 346.8241076 – Email: terminiimerese@bcsicilia.it. Facebook: BCsicilia.

L’esposizione tratterà delle tecniche che permettono di indagare con profitto nello studio della storia dell’antica Sicilia con particolare riferimento alla viabilità dalla preistoria al XIX secolo analizzando nello specifico quella dell’età romana che ha condizionato gli itinerari siciliani sino alla metà del XX secolo. Saranno illustrati i vari approcci metodologici che, tramite l’utilizzo di materiali storici e tecnologie attuali, sono stati applicati allo studio del territorio ed hanno permesso di rintracciare strade, fortificazioni, ponti e manufatti creati nei secoli precedenti. Durante l’escursus saranno mostrati e commentati i vari risultati così ottenuti.

Nella foto, Ponte romano a Leonforte sulla via Catania-Termini.