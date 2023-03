Termini Imerese, nell’ambito dell’iniziativa di BCsicilia “30 libri in 30 giorni” si presenta il volume “Squadra e Compasso. Valori e idee della Massoneria”

TERMINI IMERESE – Organizzato da BCsicilia, dal Circolo Margherita e da Edizioni Arianna, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, sabato 1 aprile 2023 alle ore 17,30 presso il Salone delle feste del Circolo Margherita in Piazza Duomo a Termini Imerese, il volume di Giovanni Iannuzzo “Squadra e Compasso. Valori e idee della […]

TERMINI IMERESE – Organizzato da BCsicilia, dal Circolo Margherita e da Edizioni Arianna, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, sabato 1 aprile 2023 alle ore 17,30 presso il Salone delle feste del Circolo Margherita in Piazza Duomo a Termini Imerese, il volume di Giovanni Iannuzzo “Squadra e Compasso. Valori e idee della Massoneria”. Dopo i Saluti di Giacinto Lo Faso, Presidente del Circolo Margherita sono previsti gli interventi di Arianna Attinasi, Editrice e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Sarà presente l’Autore. Per informazioni: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076. Fb BCsicilia Tw BCsicilia.